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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'asker selamı' açıklaması

Başkan Erdoğan, milli futbolcuların Fransa maçında gol sonrasında yaptığı 'asker selamı'na açılan soruşturmaya ilişkin açıklamada bulundu.

16 Ekim 2019 Çarşamba 13:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'asker selamı' açıklaması

EURO 2020 Elemeleri'nde geçtiğimiz pazartesi günü Fransa ile oynanan karşılaşmada A Milli Futbol Takımımız, deplasmandan 1-1'lik skorla dönerek Avrupa Şampiyonası'na katılma yolunda büyük bir avantaj elde etmişti. Maçta Kaan Ayhan'ın millilerimiz adına attığı gol sonrasında futbolcularımızın 'asker selamı' vermesi ise anlamsız bir şekilde Avrupa'da gündem olmuştu. Konuyla ilgili UEFA, Kaan'ın attığı golden sonra yapılan 'asker selamı' ile ilgili soruşturma başlatmıştı.

"Ciddi bir şey çıkmaz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili AK Parti grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "UEFA'nın Asker Selamı için yaptığı soruşturmadan ciddi bir şey çıkacağını tahmin etmiyorum" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 13:59
  1. EURO 2020 Elemeleri
  2. Fransa
  3. Fransa-Türkiye maçı
  4. A Milli Futbol Takımımız
  5. Avrupa Şampiyonası
  6. Kaan Ayhan
  7. UEFA
  8. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  9. AK Parti grup toplantısı
  10. AK Parti

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