Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücrete ilk yorum!

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 bin 20 lira olarak açıklanan asgari ücretle ilgili olarak "Topladığımız vergileri millete sunmayı esas alıyoruz" dedi.

"Vergileri millete sunmayı hedef alıyoruz''

2019 yılı bütçe giderlerimizi 961 milyar lira, faiz hariç olarak da 843 milyar lira olarak planladığımızı görüyorum. 2019 yılı için bütçe gelirlerini 880,4 milyar, bütçe açığını 80,6 milyar lira, faiz dışı fazla 37 milyar lira olarak görüyoruz. Bütçe disiplini her zamanki gibi önceliğimiz olmayı sürdürüyor. Vergileri yine milletimize sunmayı esas alıyoruz.