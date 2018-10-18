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Erdoğan'dan Ara Güler'in ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 90 yaşında hayata veda eden usta fotoğraf sanatçısı Ara Güler'in ailesini arayarak taziyede bulundu.

18 Ekim 2018 Perşembe 07:09
Erdoğan'dan Ara Güler'in ailesine taziye telefonu

İstanbul’da hastaneye kaldırılan usta fotoğrafçı Ara Güler, 90 yaşında hayatını kaybetti. Duran kalbi doktorların müdahalesiyle yeniden çalıştırılan Güler'in kalp yetmezliğinden yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Büyük üzüntü yaşayan sevenleri, Güler'in yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Erdoğan'dan taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şair Bahaettin Karakoç, Prof. Oya Akgönenç ve fotoğrafçı Ara Güler'in vefatı nedeniyle ailelerine telefonla taziyelerini iletti.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 07:09
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