0553 313 94 23

Erdoğan'dan Ara Güler için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ara Güler’in vefatı dolayısıyla taziye mesajları yayımladı.

18 Ekim 2018 Perşembe 10:09
Erdoğan'dan Ara Güler için taziye mesajı

Erdoğan'ın taziye mesajında şu ifadeler yer aldı: “Fotoğraf sanatı alanında Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli isimlerden biri olan Ara Güler’in vefatını büyük bir teessürle öğrendim.

Büyük sanatçılar, vefatlarından sonra da, geride bıraktıkları eserleriyle yaşamaya devam ederler.
Objektifiyle tarih yazan Ara Güler’i de, işte böyle bir büyük sanatçı olarak görüyorum.

Kendisine Master of Leica unvanı da verilmiş olan Güler, dünyanın önemli haber ajansları ve yayınlarında ülkemizi en iyi biçimde temsil etmiştir.

Winston Churchill’den Bertrand Russell’a, Indira Gandi’den Salvador Dali’ye, Alfred Hitchcock’tan Picasso’ya birçok tarihi kişiyle gerçekleştirdiği foto röportajlar, asla hafızlardan silinmeyecektir.

 

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 10:09
  1. ara güler
  2. erdoğan
  3. taziye

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP'de adaylar belirleniyor: Sürpriz isimler...
    1. CHP'de adaylar belirleniyor: Sürpriz..
    2. Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman saat..
    3. Bakan Soylu: Kandil odaklı adaya geçit..
    4. ASELSAN hedef büyütüyor
    5. Feto o günlerde anlamış... "Türkiye'ye..
    6. Petrol fiyatlarındaki yükseliş Mısır..
    7. Ağrı'da deprem meydana geldi
    8. Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    9. Meteoroloji sağanak yağmur için uyardı
    10. Bakan Albayrak konuşuyor - CANLI
    11. Ağrı Patnos'da kaç şiddetinde deprem..
    12. FETÖ, İzmir'deki bir vakfı 4 milyon TL..
    13. Galatasaray-Bursaspor maçı hakemi kim?
    14. Aç kalan köpekler ilkokul öğrencisine..
    15. MHP'den teşkilatlara 'İYİ Parti'..
    16. Suudilerin faili meçhul sicili kabarık
    17. Ağrı Patnos'ta deprem
    18. CHP, İBB için anket yaptı... İşte..
    19. Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman..
    20. İzmir'de terör operasyonu! 13 kişi..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    18 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı