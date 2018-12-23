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Erdoğan Twitter'dan paylaştı! ''Biz mazlumların sesiyiz onlar zalimlerin'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'da 'Terör Devleti İsrail'in Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye hakkındaki alçak sözlerine atıfta bulunduğu mesajda ''biz mazlumların sesiyiz, onlar zalimlerin...'' ifadesini kullandı.

23 Aralık 2018 Pazar 17:11
Erdoğan Twitter'dan paylaştı! ''Biz mazlumların sesiyiz onlar zalimlerin'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Twitter'dan paylaştığı açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hedef almış, Türkiye'yi Kıbrıs'ta işgalci olarak niteleyerek Türk ordusunun terör operasyonlarıyla ilgili suçlayıcı ifadeler kullanmıştı.

Bunun küstah sözlerin ardından Türkiye'den peş peşe açıklamalar gelmişti.

'Biz mazlumların sesiyiz onlar zalimlerin'

En son Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter hesabından konuyla ilgili çok ince bir mesaj geldi. Başkan Erdoğan'ın bir vatandaşımız ile çekilmiş fotoğrafıyla birlikte, ''Biz mazlumların sesiyiz, onlar zalimlerin...'' mesajı yayınlandı.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf binlerce yorum ve beğeni aldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 17:11
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Twitter paylaşımı
  3. Binyamin Netanyahu

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