Erdoğan Twitter'dan paylaştı! ''Biz mazlumların sesiyiz onlar zalimlerin'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Twitter'dan paylaştığı açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almış, Türkiye'yi Kıbrıs'ta işgalci olarak niteleyerek Türk ordusunun terör operasyonlarıyla ilgili suçlayıcı ifadeler kullanmıştı.

Bunun küstah sözlerin ardından Türkiye'den peş peşe açıklamalar gelmişti.

'Biz mazlumların sesiyiz onlar zalimlerin'

En son Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter hesabından konuyla ilgili çok ince bir mesaj geldi. Başkan Erdoğan'ın bir vatandaşımız ile çekilmiş fotoğrafıyla birlikte, ''Biz mazlumların sesiyiz, onlar zalimlerin...'' mesajı yayınlandı.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf binlerce yorum ve beğeni aldı.