Başkan Erdoğan'dan Anayasa Mahkemesi'ne atama!
Başkan Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Üyeliği'ne Yıldız Seferinoğlu, Vatikan Büyükelçiliğine Lütfullah Göktaş'ı atadı.25 Ocak 2019 Cuma 01:38
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan Büyükelçiliğine Lütfullah Göktaş'ı, Anayasa Mahkemesi Üyeliği’ne ise Adalet Bakanı Yardımcısı Yıldız Seferinoğlu’nu atadı. Seferinoğlu, Erdoğan’ın atadığı dördüncü üye oldu.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Osman Ali Feyyaz Paksüt'ün emekliliğe ayrılmasının ardından boşalan üyeliğe Adalet Bakanı Yardımcısı Yıldız Seferinoğlu'nu atadı.
Öte yandan Vatikan Büyükelçiliği’ne Lütfullah Göktaş atandı.
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