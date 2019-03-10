Erdoğan'dan altın madalya kazanan sporcuya kutlama Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu İbrahim Çiftçi'ye tebrik telgrafı gönderdi

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu İbrahim Çiftçi'yi kutladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu İbrahim Çiftçi'ye tebrik telgrafı gönderdi.





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