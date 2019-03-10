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Erdoğan'dan altın madalya kazanan sporcuya kutlama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu İbrahim Çiftçi'ye tebrik telgrafı gönderdi

10 Mart 2019 Pazar 15:28
Erdoğan'dan altın madalya kazanan sporcuya kutlama

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu İbrahim Çiftçi'yi kutladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu İbrahim Çiftçi'ye tebrik telgrafı gönderdi.


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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 15:28
  1. Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonas
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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