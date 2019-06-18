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Erdoğan'dan AK Parti ve MHP seçim bürolarına ziyaret

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'da AK Parti ve MHP seçim bürolarını ziyaret etti- Erdoğan:- "Binali Yıldırım gibi kabiliyeti olan bir adayımız var. Adayımızla beraber, arkasında da Cumhurbaşkanlığı ve kabinenin olduğu bir yapının İstanbul'a yakışır bir hizmeti vereceğinden kimsenin endişesi olmasın. Bunu başarmamız lazım"

18 Haziran 2019 Salı 21:04
Erdoğan'dan AK Parti ve MHP seçim bürolarına ziyaret

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerine ilişkin, "Binali Yıldırım gibi kabiliyeti olan bir adayımız var. Adayımızla beraber, arkasında da Cumhurbaşkanlığı ve kabinenin olduğu bir yapının İstanbul'a yakışır bir hizmeti vereceğinden kimsenin endişesi olmasın. Bunu başarmamız lazım." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacıosman Metrosu yakınındaki AK Parti ve MHP seçim bürolarına ziyarette bulundu.

Vatandaşlarla selamlaşan, sohbet eden ve fotoğraf çektiren Erdoğan, çocuklara oyuncak dağıttı. Vatandaşlar, Erdoğan'a çay ikram etti.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Erdoğan, gün içinde Sultangazi'de toplu açılış törenine, ardından Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Fatih Camisi'nde kılınan gıyabi cenaze namazına katıldığını anımsattı.

Erdoğan, vatandaşların kendisine yönelik ilgisinin hatırlatılması üzerine, "Seven sevilir. Ben de seviyorum. Halkımı sevdiğim için, vatandaşımı sevdiğim için sağ olsun onlar da gereken ilgiyi gösteriyorlar." ifadesini kullandı.

Ziyaretin sürpriz olduğunu dile getiren Erdoğan, gazetecilerin İBB Başkanlığı seçimine ilişkin sorularını da yanıtladı. Erdoğan, seçimin ülke, millet ve İstanbul için hayırlı olmasını diledi.

İBB Başkanlığı'nın tecrübe, deneyim ve meclisiyle güç istediğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şu anda biliyorsunuz İBB Meclisi'nin zaten kahir ekseriyeti AK Parti'de, komisyonların tamamı zaten AK Parti'de, Cumhur İttifakı'nda. Bunun yanında bütün başkan vekillikleri AK Parti'de. Şimdi böyle bir yapı içerisinde İstanbul'a en iyi hizmeti verme şansı da takdir edersiniz ki bütün deneyimiyle, ta 94'den bu yana tecrübesiyle, dinamizmiyle, Ulaştırma Bakanlığı, bunun yanında başbakanlığıyla, meclis başkanlığıyla Binali Yıldırım gibi kabiliyeti olan bir adayımız var. Adayımızla beraber, arkasında da Cumhurbaşkanlığı ve kabinenin olduğu bir yapının İstanbul'a yakışır bir hizmeti vereceğinden kimsenin endişesi olmasın. Bunu başarmamız lazım."

Erdoğan, "Bugüne kadar ne dediysek yaptık, yine biz yaparız." diyerek konuşmasını tamamladı.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 21:04
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. seçim büroları

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