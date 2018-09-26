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Erdoğan'dan ajan Brunson açıklaması: 12 Ekim'de göreceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Reuters haber ajansında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ABD'li ajan Brunson hakkında, "12 Ekim'de mahkemesi var buna siyasiler değil yargı karar verir" dedi.

26 Eylül 2018 Çarşamba 08:42
Erdoğan'dan ajan Brunson açıklaması: 12 Ekim'de göreceğiz

İşte Erdoğan'ın o açıklaması;

Ben yargı mensubu değilim, Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanıyım. Biz hukukta kuvvetler ayrılığını kabul ediyorsak, yargının bağımsızlığını dünyanın her yerinde savunuyorsak o zaman yargının bu noktadaki kararlarına saygı duymamız lazım.

Şu anda ismini andığınız zat; Türkiye'de terör örgütleriyle münasebeti olduğu için gözaltına alınmış, daha sonra da tutuklanmıştır. Şu anda ise bu tutukluluk süreci içerisindedir. Ve rahatsızlığı göz önünde bulundurularak sağlık nedeniyle yargı kendisini eve çıkmaya müsaade etmiştir.

12 EKİM'DE MAHKEMESİ VAR

Ve tutukluluk sürecini şu an itibariyle evinde geçirmektedir. 12 Ekim'de biliyorsunuz mahkemesi var. Ve 12 Ekim'deki mahkemede yargı ne karar verir, onu bilemem.

Tabi buna siyasiler de karar veremez. Benzer şeyler özellikle Amerika'da olmuş durumda. Örneğin Amerika'da şu anda Türkiye'de 251 vatandaşımın ölümüne neden olan ve devlete karşı darbe girişiminde bulunan FETÖ Amerika'dadır.

GÜLEN YARGILANMIYOR

Ve Amerika'da bulunan bu zat yargılanmıyor. Yargılanmamakta buradaki yetkililer direnmektedirler. Halbuki suçluların iadesi anlaşması vardır. Anlaşma olmasına rağmen buradaki Fetullah Gülen denilen bu şahıs deport edilmek suretiyle bırakılabilecekken bırakılmamaktadır.

Fakat Brunson bir yargı sürecinin içerisindedir, yargılanmaktadır. Yargılanmakta olan bir kişiyi de 'bıraktım hadi git' deme hakkına ne ben cumhurbaşkanı olarak yetkiliyim, ne de bir başkası yetkilidir. Bunun yetkisi sadece o mahkemenin hakimlerinindir.

12 EKİM'DE GÖRECEĞİZ

Mahkeme ne karar verir şu an bilemem. 12 Ekim gelsin göreceğiz.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 08:42
  1. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Rahip Brunson
  3. Ajan

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