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Erdoğan'dan Ahlat’a 'Başkanlık Otağı' müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Lideri Bahçeli’nin hatırlatması ile Ahlat'ta 10 dönüm alanda, 1071 metrekare oturma alanına sahip bir otağ merkezi yapacaklarını açıkladı.

26 Ağustos 2018 Pazar 16:19
Erdoğan'dan Ahlat’a 'Başkanlık Otağı' müjdesi

Malazgirt Zaferi'nin 947. yıldönümüne halka hitap eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ahlat’a bir Cumhurbaşkanlığı Köşkü yapılacağının müjdesini verdi.

Erdoğan, Sayın Bahçeli bir ziyaretinde güzel bir hatırlatmada bulundu: Ahlat’a bir Cumhurbaşkanlığı Köşkü yakışır. Çünkü otağı Sultan Alpaslan oraya kurdu biz de varisleri olarak oraya böyle bir inşallah otağ kuralım. Bugün vali ve belediye başkanımızla görüştük. Onlar 1071 metrekare yer düşünmüşler. Dedik olmaz. 1071 metrekare oturum alanı olur en az 5 dönüm çevre düzenlemesiyle. Belediye başkanımız da coştu en az 10 dönüm dedi. Bu bir işaret fişeğidir inşallah sonu da hayır olur. Malazgirt savaşının yaşandığı bölgeyi milli park olarak ilan ettik ve düzenlemesine başladık. Bu yıl milli park alanının ilk etabı devreye girdi.

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 16:19
  1. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Bitlis
  3. Ahlat
  4. cumhurbaşkanlığı köşkü

YORUM YAZ

  • Erman Erman 13 dk önce
    dinimizde israf haram değil miydi ?
  • AbdülkadirAbdülkadir9 dk önce
    Tarih ders almak için vardır.Tarihten ders alınmazsa muhakkak tekerrür edecektir. Tarihimizdeki önemli vakaları anmak tabii ki bir tarih şuuru oluşturması açısından güzeldir.Ama tarihin bu dönüm noktalarını sırf övüm övüm övünerek bir yere varılmaz sadece söy milliyetçiliğini körüklersin.Alparslanın ordusunda süryanilerde vardı ermenilerde bunlar hristıyan olmasına rağmen bizansın zulmünden dolayı Alparslanın yanında yer aldılar.Bunlar önemli olaylar.Şimdi bakıyoruz aynısını bizim içimizdekiler amerikalılarla ingililzlerle israillilerle beraber olup bize karşı hr türlü savaşarak yapıyorlar.Nasıl oluyorda durum tam tersine dönmüş durumda.Bunu iyi irdelemek lazımdır.Bizim tarihçilerimiz masabaşı tarihçisidir.Yani batılıların binbir uğraşla diyar diyar gezip yazdıklarını tercüme ederek tarihçi olmuşlardır maalesef. TARİHTEN İBRET ALARAK GELECEĞE YÖN VERMELİYİZ.
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