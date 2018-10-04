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Erdoğan'dan AB'ye rest: Referanduma gideriz!

TRT World Forum'un kapanış oturumunda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Birliği'ne net mesaj verdi: "Alacaksanız alın, almayacaksanız söyleyin siz de yolunuza gidin biz de yolumuza gidelim."

04 Ekim 2018 Perşembe 19:51
Erdoğan'dan AB'ye rest: Referanduma gideriz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forum'un kapanış oturumunda konuştu. Erdoğan, AB üyeliğiyle ilgili de "Bizim AB'ye katacağımız çok şey var, onların da bize katacağı çok şey olabilir. Ama bu mantıkla giderse, bize düşen de - yarın gazetelere iyi başlık olur - 81 milyona gitmek. 81 milyon ne karar veriyor ona bakmak." dedi.

Başkan Erdoğan şu ifadelerde bulundu:

Alacaksanız alın, almayacaksanız söyleyin siz de yolunuza gidin biz de yolumuza gidelim. Almayacaksanız açık açık söyleyin. Almayın bizi, Siz yolunuza biz yolumuza. Almayacağız da diyemiyorlar. Bizim AB'ye katacağımız çok şey var, onların da bize olabilir. Yarın gazetelere iyi başlık olur. Bu mantıkla giderse bize düşen de 81 milyona gitmek 81 milyon ne karar veriyorsa ona bakmak. Arkadaşlarımla da bir masaya yatıralım, 'Tamam' denildiği anda hemen adımımızı atarız. Öyle Avrupa ülkeleri var ki bakıyorsunuz bir sene içine 2, 3 referandum sıkıştırıyor. Referandumlara da aslında alışmak lazım.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 19:51
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. TRT World Forum

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