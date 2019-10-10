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Erdoğan'dan AB'ye Barış Planı Operasyonu ayarı

Barış Planı Harekatına ilişkin açıklamalarda bulunan CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği'ne 'Kendinize gelin' sözleriyle tepki gösterdi.

10 Ekim 2019 Perşembe 13:35
Erdoğan'dan AB'ye Barış Planı Operasyonu ayarı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Harekata ilişkin Avrupa Birliği'nden gelen skandal açıklamalara tepki gösteren Erdoğan şunları söyledi. 

Ey AB kendinie gelin

"Bizim derdimiz Suriye'yi işgale kalkışan terör örgütleriyledir. Bizim Kürt kardeşlerimizle de sorunumuz yok. Tamamen terör örgütleriyle sorunumuz. Biz oradaki Kürt kardeşlerimizle değil terör örgütüyle şuanda mücadele ediyoruz. Türkiye belkide bu ülkedeki topraklarındaki tek meşru güç. Ey Avrupa Birliği kendinize gelin. Bizim şuandaki operasyonumuzu bir işgal hareketi diye nitelendirmeye çalışırsanız işimiz kolay kapıları açarız 3.6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz."

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 13:35
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. AK Parti

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