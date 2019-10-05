Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye rest: Kara devriyesiymiş, hava devriyesiymiş bütün bunlar hikaye...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Kızılcahamam kampının açılışında konuştu.

Fırat'ın doğusu ile ilgili ABD'nin amacının oyalamadan öteye bir şey olmadığını belirten Erdoğan, ''Amacımız Fırat’ın doğusunu barış pınarları ile sulamaktır. 2 milyon kişiyi iskan etmeyi planlıyoruz. Planımız hazır. BM’de bunların kitapçıklarını teslim ettik. Türkiye, sınırları dibindeki terör oluşumlarına asla göz yummayacağını sayısı defa tüm dünyaya ilan etmiştir. Maalesef bu süreçte ülkemiz sürekli oyalanmaya başlamıştır. Biz de kendi göbeğimizi kendimiz kesmeye kararlıyız. Fırat’ın doğusu ile ilgili her türlü ikazlarımızı yaptık. Yeteri kadar da sabırlı davrandık. Hava devriyesi, kara devriyesi… Hikaye olduğunu görüyoruz. Siz PKK/YPG’yi terör örgütü olarak tanıyor musunuz, tanımıyor musunuz bunu açıklayın. Sözün bittiği yerdeyiz. Bizi oyalayanlara diyoruz ki artık söz bitti. Hazırlıklarımızı yaptık, gereken talimatları verdik. Hazırlıklarımızı yaptık, harekat planlarımızı tamamladık, gereken talimatları verdik. Kararı verilen ve süreci başlamış olan barış pınarlarının önünü açma vakti belki bugün, belki yarın denebilecek kadar yakındır. Hem karadan hem havadan bu harekatı yürüteceğiz.'' açıklamasında bulundu.