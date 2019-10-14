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Cumhurbaşkan Erdoğan'dan ABD'ye 'Münbiç' uyarısı: Uygulama aşamasındayız!

Azerbaycan ziyareti öncesi havalimanında gazetecilerin sorularını cevaplandıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Münbiç konusunda da kararımızı uygulama aşamasındayız. " dedi.

14 Ekim 2019 Pazartesi 11:36
Cumhurbaşkan Erdoğan'dan ABD'ye 'Münbiç' uyarısı: Uygulama aşamasındayız!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan seyahati öncesi havalimanında yaptığı açıklamada Suriye'deki ABD askerlerinin çekilme kararı hakkında, "Olumlu bir yaklaşım. Aksi bir gelişme yok" dedi.

"Arap kardeşlerimiz girecek"

Erdoğan, Münbiç'teki son gelişmeleri de değerlendirirken, "Oranın gerçek sahipleri Arap kardeşlerimiz girecek. Bizim de bu konudaki yaklaşımımız onların oraya girmesi ve güvenliğini sağlamak" ifadelerini kullandı.

 

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 11:36
  1. Suriye
  2. ABD
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. Münbiç
  5. barış pınarı harekatı

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