Erdoğan’dan ABD’ye Halkbak cevabı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanAK Parti grup toplantısında ABD'de Halkbank'a yönelik hazırlanan iddianamelerle ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

ABD'de Halkbank'a yönelik hazırlanan iddianameye ilişkin, “O da tabii bu işlerin ne kadar duygusal olduğunun ayrı bir ifadesi. Güya bu iş kapatılmıştı. Şimdi bunu yeniden güney New York savcılığı, açmak suretiyle maalesef hukuk dışı, çirkin bir adım attılar. Onların alacağı kararları göreceğiz. Ona göre de biz tabii tedbirlerimizi olgunlaştıracağız."