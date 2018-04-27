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Erdoğan'dan 'Abdullah Gül' mesajı: Kimin ne yaptığını biliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, muhalefetin Abdullah Gül’ü aday olarak çıkarma girişimleriyle ilgili kurmaylarına “Üzüldüm. Her olanda bir hayır vardır. Bu konuda polemiğe girmeyin” dediği öğrenildi.

27 Nisan 2018 Cuma 08:02
Erdoğan'dan 'Abdullah Gül' mesajı: Kimin ne yaptığını biliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin MYK ve MKYK toplantılarında, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 24 Haziran seçiminde cumhurbaşkanı adayı olacağı yönündeki iddialar ve AK Parti'nin seçime dönük çalışmaları değerlendirdi. Erdoğan şu talimatları verdi:

BİZ İŞİMİZE BAKACAĞIZ

('Gül aday olacak' iddiaları) Üzüldüm. Siz de polemiklere girmeyin. Kendi vizyonunuzu ve projelerinizi anlatın, işinize bakın. Yapacak bir şey yok. Her olanda bir hayır vardır. Hiç endişe etmeyin. Bizden de birilerini kandırabilirler. Partiden ayrılanlar olabilir. Tek tek isim isim biliyorum, görüşenleri. Ne yapmaya çalıştıklarını... Biz işimize bakacağız.

YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Yeni bir başlangıç yapacağız. İddialarımız olacak. Demokrasi ile ilgili sorunlarımız var. Bu konularda adım atılacak. Bunlar manifestoda olacak. Yatırımlarımız var, devam edenler var, yeni projeler de olacak.

HERKES TEMAYÜLE GİRSİN

Mutlaka temayül yapılsın. Bu konuda tecrübelerimiz var. Kısa süre içinde tamamlanacak. Daha sonra komisyonlarda değerlendireceğiz. Mevcut milletvekilleri hariç, eski bakan ve milletvekilleri de aday adayı oluyorsa, onlar da temayüle girecek. Ayrım yapılmayacak.

ADAYLIK GARANTİSİ YOK

Aday olmak isteyenle kamu görevlileri ile ilgili kimseye bir garanti vermedim. Bir memura adaylık garantisi diye bir şey yok. Ayrıca bürokratlar neyse bakan yardımcıları da aynı. Onların da garantisi yok.

TEŞKİLATLARI BOŞALTMAYIN

3 dönem kuralını mümkün olduğu kadar uygulamaya çalışacağız. Teşkilatlardan da çok fazla aday olmasın. Teşkilatları boşaltmayın.

ADAY TANITIMI 29 MAYIS'TA

Erdoğan, propaganda döneminde mitinglerin yanı sıra televizyon programlarına da katılacak. AK Parti'nin takvimine göre aday tanıtımı ve seçim bildirgesi 29 Mayıs'ta Ankara Arena'da gerçekleştirilecek.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 08:02
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  7. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • koçkoç6 dk önce
    İnşallah Erdoğan C başkanı seçilecek amaMilletvekili seçimindeki ittifaklarda muhalefetöne geçebilir. dikkat edilmesi lazım.
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