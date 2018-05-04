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Erdoğan, Gül ile ilgili konuştu: Neyin ne olduğu ortada

Özbekistan ve Güney Kore’de sürdürdüğü temaslarının ardından beraberindeki gazetecilere önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül'le ilgili sorulan soru üzerine 'neyin ne olduğu ortada' dedi.

04 Mayıs 2018 Cuma 07:18
Erdoğan, Gül ile ilgili konuştu: Neyin ne olduğu ortada

CumhurbaşkanıErdoğan'a Abdullah Gül’ün açıklamalarının sorulması üzerine, "Beni bu konuda hiç konuşturmayın. Benim bu konuda herhangi bir açıklama yapmama gerek yok. Neyin ne olduğunu herkes gayet iyi biliyor." dedi.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 07:18
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