Erdoğan, Gül ile ilgili konuştu: Neyin ne olduğu ortada
Özbekistan ve Güney Kore’de sürdürdüğü temaslarının ardından beraberindeki gazetecilere önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül'le ilgili sorulan soru üzerine 'neyin ne olduğu ortada' dedi.04 Mayıs 2018 Cuma 07:18
CumhurbaşkanıErdoğan'a Abdullah Gül’ün açıklamalarının sorulması üzerine, "Beni bu konuda hiç konuşturmayın. Benim bu konuda herhangi bir açıklama yapmama gerek yok. Neyin ne olduğunu herkes gayet iyi biliyor." dedi.
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