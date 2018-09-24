0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de dikkat çeken görüşme!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, Birleşmiş milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu ABD’nin New York şehrinde Malcolm X’in kızları Qabilah ve Ilyasah’ı kabul etti.

24 Eylül 2018 Pazartesi 12:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de dikkat çeken görüşme!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 73’üncü Genel Kurulu’na katılmak için geldiği ABD’nin New York şehrinde temaslarına devam ediyor. Erdoğan eşi Emine Erdoğan'la birlikte, Amerikan siyasetçi ve insan hakları savunucusu Malcolm X’in kızları Qabilah ve Ilyasah’ı kabul etti.

MALCOLM X KİMDİR?

 19 Mayıs 1925 tarihinde Nebraska eyaletinde dünyaya geldi. Asıl adı Malcolm Little'dır. Babası Reverend Earl Little, siyahilerin Amerika'da hiçbir zaman hak ettikleri özgürlüğe kavuşamayacağını düşünen bir Baptist idi. Babası Reverend Earl, 4 kardeşini beyazlar tarafından işlenen cinayetlere kurban vermiş ve kendisi de 1931 senesinde faili meçhul bir cinayete kurban gitmiştir. Babasının hayatını kaybetmesi üzerine Malcolm ve kardeşleri çeşitli ailelerin yanına, annesi ise akıl hastanesine yerleştirilmiştir.


Evlatlık verildiği ailenin yanında, Massachusetts'te ilkokulu bitirdi. Lise yıllarında parlak bir öğrenci olan Malcolm, avukat olma hayalleri kuruyordu. Bu hayalini duyan öğretmeni, avukatlığın siyahiler için gerçekçi bir hayal olmadığını söyledi ve bu söz üzerine Malcolm eğitimini yarıda bıraktı.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 12:16
  1. abd
  2. Erdoğan
  3. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Van'da salgın hastalık paniği! 300 tanesi telef oldu
    1. Van'da salgın hastalık paniği! 300..
    2. FETÖ'cü eski İstihbarat Şube Müdürü..
    3. Petshop'ta bunu da yaptılar! Görenler..
    4. Yıllık izin şartları! Bir yıl dolmadan..
    5. Gerçek yaşını duyan inanamıyor!
    6. Türkiye bizi zalimlerden kurtardı
    7. Polisi karşısında gören dolandırıcı..
    8. Hatay'daki korkunç görüntünün nedeni..
    9. Boş senede imza attı, hayatı karardı!
    10. MHP’nin af teklifi hangi tarihleri..
    11. Mobil Park Polisi ekipleri iki şahsın..
    12. Ankara misyoner kıskacında
    13. Derede bebek cesedi bulundu! Van'da..
    14. İşsizlik Sigortası Fonu, işsizlere 2.9..
    15. Ahmet Çakar: Şenol Güneş'in küfre..
    16. İnternetten tanışıp evine gitti,..
    17. Eroin sevkiyatı yapan aile, adliyeye 2..
    18. Kendi isteğiyle işten ayrılan hangi..
    19. Yolcu minibüsü kamyonetle çarpıştı!..
    20. Tokat'ta 'mahrem askeri yapılanma'..
    Van'da korkutan deprem!
    Van'da korkutan deprem!
    Kafayı içkiyle bozdu: Buraya kimse gelmez!
    Kafayı içkiyle bozdu: Buraya kimse gelmez!
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Gökçek'ten Portakal'a çağrı: Yüreğin yetiyorsa...
    Gökçek'ten Portakal'a çağrı: Yüreğin yetiyorsa...
    Midesindeki tohum 40 yıl sonra fidan verince naaşı bulundu
    Midesindeki tohum 40 yıl sonra fidan verince naaşı bulundu

    Günün Karikatürü

    23 Eylül 2018
    Vatandaşlar endişeli! Konya'nın kabusu geri döndü
    Vatandaşlar endişeli! Konya'nın kabusu geri döndü
    FETÖ'cü Hakan Şükür'ün Türkiye'ye dönme
    FETÖ'cü Hakan Şükür'ün Türkiye'ye dönme