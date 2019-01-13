Başkan Erdoğan'dan 81 il başkanına talimat: Hepsini bulun!
Sakarya'daki aday tanıtım toplantısında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 81 il başkanına talimat vererek, "Seçmen kaydı bulunmayan AK Parti üyelerini tespit edin" dedi.13 Ocak 2019 Pazar 16:25
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Sakaraya'dan belediye başkanı adayı gösterilecek isimler için düzenlenen aday tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında oy kullanmanın önemine vurgu yapan Başkan Erdoğan, partisinin 81 il başkanına talimat vererek, "AK Parti üyesi olup da seçmen kaydı bulunmayan üyeleri tespt edin" dedi.
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