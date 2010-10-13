Erdoğan’dan 6 bakanla Pakistan çıkarması

Erdoğan ile Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, TBMM Türkiye Pakistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Burhan Kayatürk, Kızılay Genel Başkanı Tekin Küçükali, TOKİ Genel Başkanı Erdoğan Bayraktar, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Mehmet Ersoy ve TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin de Pakistan'a gitti. Pakistan’a hareketinden önce Esenboğa Havalimanı’nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erdoğan, Suriye temasları sırasında Devlet Başkanı Beşşar Esad’ın ‘PKK’lıların eş zamanlı affı’ konusunda talepte bulunduğuna dair haberleri yalanladı. Erdoğan, “Böyle bir talep söz konusu değil. Ben de bazı yayın organlarında okuyorum. Aramızda böyle bir şey de söz konusu değil, sadece dayanışmamız” dedi. Başbakanlık hesaplarında toplanan 200 milyon TL ile, belirlenecek bir bölgeye kalıcı eserler yapılacağını söyleyen Erdoğan, ziyareti sırasında Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari ve Pakistan Başbakanı Gilani ile bir araya geleceğini ve zarar gören bölgeleri ziyaret edeceğini sözlerine ekledi.