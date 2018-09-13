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Erdoğan'dan 200 gün talimatı: Halkın taleplerini karşılayın!

Başkan Erdoğan, kabine ile yaptığı toplantıda birinci ve ikinci 100 günlük eylem planları çerçevesinde halkın taleplerinin karşılanması talimatını verdi.

13 Eylül 2018 Perşembe 07:58
Erdoğan'dan 200 gün talimatı: Halkın taleplerini karşılayın!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında birinci ve ikinci 100 günlük eylem planı detaylarıyla ele alındı.

"HALKIN TALEPLERİNİ KARŞILAYIN"

Erdoğan, özellikle millet bahçeleri, enerji alanında atılacak adımlar ve savunma projelerinin zamanında bitirilmesi için bazı bakanlara talimat verdi. Hürriyet'te yer alan habere göre; Bakanlardan yerel seçimler öncesinde halkın taleplerine kayıtsız kalmamalarını ve halka dokunan projelere ağırlık verilmesini isteyen Erdoğan, projeleri yakından takip ettiğini de vurguladı.

Erdoğan’ın tüm bakanların katılımıyla kasım ayında açıklayacağı eylem planında, ekonomiye yönelik atılacak adımların ve yerel seçimlere dönük kısa vadede hayata geçirilecek icraatların ağırlıklı olarak yer alacağı belirtiliyor.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 07:58
  1. Erdoğan
  2. Cumhurbaşkanı
  3. 100 gün
  4. eylem planı

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