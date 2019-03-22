0553 313 94 23

Erdoğan:"Cuma namazı için toplanan 51 kardeşimizin şehadeti, 47'inin yaralanmasına neden olan kalleş saldırı asla sıradan bir hadise olarak görülemez"

22 Mart 2019 Cuma 10:40
Erdoğan:"Cuma namazı için toplanan 51 kardeşimizin şehadeti, 47'inin yaralanmasına neden olan kalleş saldırı asla sıradan bir hadise olarak görülemez"

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 10:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Öğrencileri için haritadan sıra örtüsü yaptı
    1. Öğrencileri için haritadan sıra örtüsü..
    2. PTT, Muğla’ya üç yeni şube açtı
    3. Dört kardeş ele ele verdi, kendi..
    4. Aydın Adalet Ormanı’nda fidanlar..
    5. Başkan Çetin’den efsane hakemlerden..
    6. Yaşlı hastalar evlerinde ziyaret edildi
    7. Bahar alerjisi nedir, nasıl anlaşılır?..
    8. Taksicilerin kabusu oldu
    9. UEFA’dan Deniz Dilan Gökçek İşcan’a..
    10. Öğrenciler kuşlar için ağaçlara yuva..
    11. (Özel) Binlerce leylek, çiftçiye eşlik..
    12. Eskişehirspor milli arada Fenerbahçe..
    13. Kalp hastaları dikkat
    14. İzmir’de E-İhracat Zirvesi başlıyor
    15. Medicana’dan obezite toplantısı
    16. "43 milyarlık yardımı vatandaşlara..
    17. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde araç..
    18. Açık bırakılan ocaktan çıkan yangın..
    19. İzmir'de servis minibüsü devrildi: 15..
    20. Oto hırsızlığı çete üyeleri adliyeye..
    21. GÜNCELLEME - Otoyolda hafriyat kamyonu..
    22. Emine Erdoğan atık şişe ile Gaziantep..
    23. Sungurlu’da 750 fidanı toprakla buluştu
    24. Bursa’da korkutan fabrika yangını
    25. İslam İşbirliği Teşkilatı Acil İcra..
    26. Emre Tepeli: “ Down sendromunu yüzde..
    27. Türk çayı 1,6 milyon dolar kazandırdı
    28. İşte bu haftadaki Cuma hutbesi
    29. Doruk Sağlık Grubu yaşlıları unutmadı
    30. Bugün hava nasıl olacak? | 22 Mart..
    İmamoğlu'nun 15 Temmuz'da attığı skandal tweet ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun 15 Temmuz'da attığı skandal tweet ortaya çıktı
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler
    ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler
    Maduro açıkladı: Rehin alındı
    Maduro açıkladı: Rehin alındı