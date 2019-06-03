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Erdoğan:"Bayramların, vatandaşlarımızın tamamı yanında tüm Müslümanlar ve insanlık için de gerçek manasıyla bayram havasıyla geçmesini arzu ediyoruz."

03 Haziran 2019 Pazartesi 11:00
Erdoğan:"Bayramların, vatandaşlarımızın tamamı yanında tüm Müslümanlar ve insanlık için de gerçek manasıyla bayram havasıyla geçmesini arzu ediyoruz."
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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 11:00
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  2. Müslüman

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