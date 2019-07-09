Erdoğan:"AB ülkeleri, sayısı onlarla ifade edilecek mülteci kotalarında dahi anlaşamazken, Türkiye 4 milyondan fazla sığınmacıya ev sahipliği yapıyor"
09 Temmuz 2019 Salı 11:05
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