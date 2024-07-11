Erdoğan'a yakın isim emekli maaş zamları için teklif verdi: Seyyanen zam ile en düşük emekli maaş bu olmalı

Cumhur İttifakı ortaklarından BBP lideri Mustafa Destici'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Destici, asgari ücret ve emekli maaşı için rakam vererek zam çağrısı yaptı.

Ekonomi yönetimi ve iktidar kanadından art arda gelen açıklamalarla asgari ücrete temmuz ayında ara zam ihtimaline kapılar kapandı.

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı ise yarın Ankara'da yapılması beklenen toplantıya çevrildi.

Hemen hemen toplumun her kesiminde maaşlara zam çağrısı gelirken, Cumhur İttifakı'nın ortaklarından Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'den de gündem yaratacak açıklamalar geldi.

"Asgari ücret 21 bin 205 lira olmalı"

Partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Destici, asgari ücretin net 21 bin 205 TL’ye çıkarılması, emekli maaşının da bu rakamın üstüne yükseltilmesi gerektiğini söyledi.

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Partisinden bir heyetin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüştüğünü anımsatan Destici, şu ifadeleri kullandı:

“Partimizin görüşlerini ifade edip, sayın Bakanımız ve heyetine yazılı olarak da sundular. Öncelikle adil bir vergi düzenlemesine ihtiyaç var. Yapılması gereken açık ve nettir. Asgari ücret bu temmuz ayı itibariyle enflasyon farkı kadar artırılmalı ve net 21 bin 205 TL olmalıdır. Açıklanan enflasyon bu şekildedir. Emeklinin en düşük maaşı da aynı seviyede olmalıdır.

En düşük emekli maaşı için teklif verdi

En düşük emekli maaşı asgari ücretin altında olmamalıdır. Temmuz ayından itibaren 21 bin TL’nin üzerinde olmalıdır. Sadece enflasyon oranı kadar zam yapılırsa en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak. Bu zamlar kök maaşa yapılırsa bazı emeklilerimizin maaşları 10 bin TL’de kalacak. Bir kere yapıldı bu, Temmuz 2023’te. 7 bin 500 TL alan orada kaldı. Bir daha yapmayın. Bu düzenleme Meclis’e gelecek. Bu artışı bir daha kök maaşa yapmayın. Eline geçen net maaş ne ise onun üzerine yapın. Bunun için en düşük emekli maaşının 21 bin TL’nin üzerine çıkarılması lazım. Bu olmazsa adalet sağlanmış olmaz. Emeklilerimiz de nefes alamaz. 2-3 bin TL ile nefes alınamaz.”