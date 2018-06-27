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Erdoğan'a oy pusulası üzerinde mesaj gönderen kadın ilk kez konuştu

24 Haziran seçimlerinde oy pusulasına yazdığı notla gündeme gelen Meryem Bayrak ilk kez konuştu. Bayrak,"Erdoğan'dan bazı istek ve taleplerim olacak" dedi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 15:08
Erdoğan'a oy pusulası üzerinde mesaj gönderen kadın ilk kez konuştu

Konya'da 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde oy pusulasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının altındaki mühür alanına, "Size ulaşmak istiyorum C. Başkanım" notunu ve telefon numarasını yazan Meryem Bayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini ve çeşitli yollar deneyip ulaşamayınca oy pusulasına böyle bir not bıraktığını söyledi.

TÜM DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

24 Haziran seçimlerinde merkez Selçuklu ilçesindeki Mareşal Mustafa Kemal Ortaokulunda oy kullanan Meryem Bayrak isimli kadın seçmen, Cumhurbaşkanlığı seçimi pusulasına not bıraktı.

Meryem Bayrak oy pusulasında yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının altındaki mühür alanına, "Size ulaşmak istiyorum C. Başkanım" notunu ve telefon numarasını yazdı.

Bayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini ve çeşitli yollar deneyip ulaşamayınca oy pusulasına böyle bir not bıraktığını ifade etti.

"TAYYİP BEY GİBİSİ YÜZYILDA BİR GELİR"

En büyük isteğinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek, dileklerini iletmek olduğunu belirten Bayrak, "Plan ve programda böyle bir şey yoktu ama o anda aklıma geldi. Yolda yürürken, sandığa giderken böyle bir şey yaparsam Tayyip Beye ulaşabilir miyim? düşüncesi uyandı. Şansımı deneyeyim dedim. 'Cumhurbaşkanım size ulaşmak istiyorum' dedim, ismim ve soy ismim, telefon numaramı bıraktım. Tayyip Beyin altına mührümü bastım ve oy pusulasını sandığa attım çıktım. Konya'da yaşıyorum. Tayyip Beyi çok seviyorum. AK Parti'de daha önce çeşitli çalışmalarda da bulundum. Kendisine bizzat ulaşmak istedim ulaşamadım. Çeşitli yollar da denemiş oldum bu arada. Şimdi Tayyip Bey kazandığı için, biz kazandığımız için çok mutluyum. Tayyip Beyi tebrik ediyorum. Tayyip Bey gibisi dünyaya yüzyılda bir geliyormuş, o da Türk milletine nasip oldu diye düşünüyorum. Bu benim fikrim ve düşüncem. Kendisinden randevu talep ediyorum. En büyük isteğim ve dileğim Tayyip Bey ile görüşmek, konuşmak, bazı istek ve dileklerimi beyan etmek" dedi.

 

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 15:08
  1. AK Parti
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Konya

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