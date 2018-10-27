0553 313 94 23

Erdoğan’a öğrencilerden mektup

64. Dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı Sarı 23-30 Ekim tarihleri arası kutlanan PTT Haftası ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Süreyya Nihat Oral İlk ve Ortaokulunda düzenlenen mektup etkinliğine katıldı.

27 Ekim 2018 Cumartesi 12:05
Erdoğan’a öğrencilerden mektup

Süreyya Nihat Oral ilk ve ortaokul öğrencileri , 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletilmek üzere mektup yazdı. 

64. Dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'yeni Türkiye'nin kurucusu sıfatıyla modern yönetim sisteminin öncüsü ve ilk lideri' olduğu bilgesine yer verdi.

Öğrenciler tarafından yazılan mektuplarda Cumhuriyetin önemine vurgu yapılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi ifadeleri de yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan için yazılan mektuplardan birini seçerek okuyan Sarı ‘’29 Ekim 1923‘te Ulu Önder Atatürk’ün hediye ettiği Cumhuriyet bugün dünden daha güçlüdür, yarın da bugünden daha güçlü olacaktır.

Bugün, Türkiye Cumhuriyeti Devletini,  Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’nın liderliğinde çocuklarımızla birlikte emin adımlarla büyüterek, başarıyla geleceğe taşıyacağız.Yeni yönetim sistemimizi öğrenen,milli şuura sahip nesiller yetiştirdiğimiz sürece Cumhuriyetimiz baki kalacaktır.”dedi. Bütün mektupların Cumhurbaşkanına iletileceğini belirtti. Öğrencilere günün anısına postacı çantası dağıtıldı.

Etkinlik sonunda yazılan mektuplar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderilmek üzere posta kutusuna atıldı.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 12:05
  1. cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan
  2. Fatma Güldemet Sarı
  3. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail ve Filistin arasında ateşkese varıldı!
    1. İsrail ve Filistin arasında ateşkese..
    2. Yeni havalimanıyla birlikte bağlantı..
    3. ABD'ye rest çeken Çin'den Türkiye'ye..
    4. Sağlık Bakanlığı harekete geçti!..
    5. Bakan Akar, Rus mevkidaşıyla bir araya..
    6. Macron'dan F-35 kararına tepki: Satın..
    7. Erdoğan, ‘Artık Münbiç’te..
    8. Çin'den Türkiye'ye tam destek geldi
    9. Erdoğan’a öğrencilerden mektup
    10. Dev açılışa tüm dünya şahitlik edecek!..
    11. Altay resmen duyurdu! Yollar ayrıldı
    12. Arnavutluk İçişleri Bakanı Xhafaj..
    13. Mevlüt Çavuşoğlu ile Lavrov arasında..
    14. Erzurum'da aileleri tedirgin eden..
    15. Sağlık Bakanlığı 609 ilacı..
    16. Pendik'te Tersane Komutanlığı'nda..
    17. Dinî değerlere hakarete karşı kanunlar..
    18. İstanbul Tersane Komutanlığı'nda..
    19. Kırgızistanlı 'Erdoğan' dünyaya geldi
    20. PKK'ya bir darbe daha! 6 isim paketlendi
    e okul öğrenci girişi karne notları sorgula VBS 2018
    e okul öğrenci girişi karne notları sorgula VBS 2018
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    Burs veren vakıf ve derneklerin listesi 2018
    Burs veren vakıf ve derneklerin listesi 2018

    Günün Karikatürü

    27 Ekim 2018
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu talimatı veren kim?
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu talimatı veren kim?
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri