Erdoğan’a öğrencilerden mektup

Süreyya Nihat Oral ilk ve ortaokul öğrencileri , 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletilmek üzere mektup yazdı.

64. Dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'yeni Türkiye'nin kurucusu sıfatıyla modern yönetim sisteminin öncüsü ve ilk lideri' olduğu bilgesine yer verdi.

Öğrenciler tarafından yazılan mektuplarda Cumhuriyetin önemine vurgu yapılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi ifadeleri de yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan için yazılan mektuplardan birini seçerek okuyan Sarı ‘’29 Ekim 1923‘te Ulu Önder Atatürk’ün hediye ettiği Cumhuriyet bugün dünden daha güçlüdür, yarın da bugünden daha güçlü olacaktır.

Bugün, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’nın liderliğinde çocuklarımızla birlikte emin adımlarla büyüterek, başarıyla geleceğe taşıyacağız.Yeni yönetim sistemimizi öğrenen,milli şuura sahip nesiller yetiştirdiğimiz sürece Cumhuriyetimiz baki kalacaktır.”dedi. Bütün mektupların Cumhurbaşkanına iletileceğini belirtti. Öğrencilere günün anısına postacı çantası dağıtıldı.

Etkinlik sonunda yazılan mektuplar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderilmek üzere posta kutusuna atıldı.