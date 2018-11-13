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Erdoğan’a küfreden küstah kadın tutuklandı!

Çektiği bir video ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ağır hakaretlerde bulunan Selda Y. adlı kadın gözaltına alındı. Şüpheli işlemleri ardından tutuklandı.

13 Kasım 2018 Salı 08:42
Erdoğan’a küfreden küstah kadın tutuklandı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği bir video ile sosyal medyada tepki çeken Selda Y. isimli kadın gözaltına alındı. Şüpheli Selda Y. emniyetteki işlemleri ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Savcılıkta sorgusu tamamlanan Selda Y. tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Tutuklandı

Hakimlikteki sorgusu ardından şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bilindiği gibi Selda Y.'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ağır hakaretlerde bulunduğu bir video sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşılmış ve büyük tepki çekmişti.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 08:42
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. hakaret

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