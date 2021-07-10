Erdoğan'a ihanet eden, Kılıçdaroğlu'nun piyonu Ali Babacan yazdı!

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AK Parti’de yol yürürken CHP ile gizli ittifak kuran DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘siyasetten uzak’ eleştiri yöntemiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a saldırılarını sürdürüyor.

Erdoğan: Uğur Bey ve eşi misafirimiz olacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük bir coşkuyla karşılandığı Diyarbakır'da cuma namazı çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin aşılamada 58 milyonu aştığını belirten Erdoğan, “BionTech’ten gelen bir miktar aşı var, Sinovac’tan bir miktar aşı geldi, geliyor. En yakın zamanda Uğur Bey ve eşi onlar da misafirimiz olacaklar." ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın ‘Uğur Bey ve eşi…’ şeklindeki söylemini diline dolayan Ali Babacan ise, sosyal medya hesabından küstah bir paylaşımda bulundu.

Babacan Erdoğan'ı eleştirdi

Kendi eşi Zeynep Babacan ile Ahmet Davutoğlu’nun ‘Karar’ı röportaj yaparken ‘Benim eşime ismi ile hitap edin, Ali Babacan’ın eşi demeyin' hatırlatması yapamazken, Erdoğan’a muhalefet olsun diye itiraz etti.

Babacan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan'ın açıklamasını alıntılayarak, "Emine Hanımın eşi konuştu." paylaşımını yaptı.

AK Parti’de görev alırken partisine ihanet ederek ‘siyasi münafıklık’ yapan ve adeta Kılıçdaroğlu’nun piyonu gibi siyaset yürüten Babacan’a sosyal medyadan da tepki yağdı.

İşte o tepkilerden bazıları: