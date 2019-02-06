Erdoğan'a sosyal medyadan hakarete tutuklama! Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sosyal medya üzerinden hakaret ettiğini ve terör propagandası yaptığı belirlenen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde A.Y., sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı'na hakaret etmek ve terör propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.



Sibel Suçlar Dairesi Başkanlığı Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yaşayan A.Y.’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sosyal medya üzerinden hakaret ettiğini ve terör propagandası yaptığını belirledi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği'ne konunun bildirilmesi üzerine A.Y.'yi evinde gözaltına alındı. Emniyetteki soruşturmasının ardından adliyeye sevk edilen A.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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