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Terörist Mihraç Ural’a suikast düzenlendi... “MİT yaptı” dedi

Suriye’de terör örgütleriyle birlikte hareket eden THKPC elebaşı Mihraç Ural, kendisine düzenlenen suikasttan yaralı kurtuldu.

06 Eylül 2018 Perşembe 11:28
Terörist Mihraç Ural’a suikast düzenlendi... “MİT yaptı” dedi

Suriye’de Esed rejimi ve PKK’nın uzantıları ile birlikte harekete ederek canice katliamlar yapan THKP-C elebaşı Mihraç Ural’a suikast düzenlendi. Terörist Ural, saldırıdan yaralı kurtuldu.

ESED’İN ADAMIYDI

THKP-C elebaşı Mihraç Ural, 7 yıldır Suriye’de yüz binlerce masumun ölümüne neden oldu. Ural, Esed rejimi ile birlikte hareket ederken, PKK’nun Suriye’deki uzantılarıyla da iş birliği yaptı.

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantılarıyla birlikte hareket edip, Suriye rejimine hizmet eden Mihraç Ural'a suikast düzenlendi.

MİT BENİ VURDU DEDİ

Slinfi yolu üzerinde aracına düzenlenen saldırıdan yaralı olarak kurtulan terörist Mihraç Ural, saldırıyı Milli İstihbarat Teşkilatı'nın düzenlediğini iddia etti.

Ural, saldırıda 2 kişinin öldüğünü 2 kişinin de yaralandığını ifade etti.

ERDOĞAN’A HAKERETLER ETMİŞTİ

Terötisbaşı Ural, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Osmanlı hayali kuran bir diktatör olduğun söylemiş, hakaret dolu cümleler sarf etmişti.

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 11:28
  1. mihraç ural
  2. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • Yunus16Yunus1625 dk önce
    DEMEK Kİ DAHA ÇEKECEĞİ SÜRÜNECEĞİ VAR.
  • hercaihercai26 dk önce
    Daha once gebertildi denmisti, dogru cikmamisti.
  • DiyarıbekirliDiyarıbekirli32 dk önce
    Milli İstihbarat Teşkilatı yaptıysa ve senin gibi şerefsizi öldürmeyi beceremediyse yazıklar olsun.
  • dursundursun49 dk önce
    vaaah vah çok üzüldüm. ve kızdım niye böyle yarım iş yapıyorsunuz!!! bitirseydinizya, domuzu cehenneme postalamış olsaydınız çooook sevindirik olacaktım. şimdi kızgınım hemide çoook.
  • ferhat ferhat 58 dk önce
    Bunun la kalmasin AB de deki soysuzlar da fili mechul bir sekilde bertaraf edilmeli.
  • koyulhisarlımuratkoyulhisarlımurat58 dk önce
    valla mit in tek yapamadığı bu korkma yapamaz yapsa zaten devlet pisliklerden temizlenirdi
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