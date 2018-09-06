Terörist Mihraç Ural’a suikast düzenlendi... “MİT yaptı” dedi

Suriye’de Esed rejimi ve PKK’nın uzantıları ile birlikte harekete ederek canice katliamlar yapan THKP-C elebaşı Mihraç Ural’a suikast düzenlendi. Terörist Ural, saldırıdan yaralı kurtuldu.

ESED’İN ADAMIYDI

THKP-C elebaşı Mihraç Ural, 7 yıldır Suriye’de yüz binlerce masumun ölümüne neden oldu. Ural, Esed rejimi ile birlikte hareket ederken, PKK’nun Suriye’deki uzantılarıyla da iş birliği yaptı.

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantılarıyla birlikte hareket edip, Suriye rejimine hizmet eden Mihraç Ural'a suikast düzenlendi.

MİT BENİ VURDU DEDİ

Slinfi yolu üzerinde aracına düzenlenen saldırıdan yaralı olarak kurtulan terörist Mihraç Ural, saldırıyı Milli İstihbarat Teşkilatı'nın düzenlediğini iddia etti.

Ural, saldırıda 2 kişinin öldüğünü 2 kişinin de yaralandığını ifade etti.

ERDOĞAN’A HAKERETLER ETMİŞTİ

Terötisbaşı Ural, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Osmanlı hayali kuran bir diktatör olduğun söylemiş, hakaret dolu cümleler sarf etmişti.