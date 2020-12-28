  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Erdoğan'a hakaret etmişti... Serbest bırakılan CHP'li başkan kararın ardından meydan okudu
Gündem

Erdoğan'a hakaret etmişti... Serbest bırakılan CHP'li başkan kararın ardından meydan okudu

‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla yargılanan CHP Gaziantep Gençlik Kolları Başkanı Umut Can Kadaş, 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ancak mahkeme tarafından hükmün geri bırakılması kararı verilerek serbest bırakıldı. Serbest bırakılınca yüz bulan Kadaş'tan meydan okuyan bir açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-28 18:17:00 - 2020-12-28 18:25:15
Erdoğan'a hakaret etmişti... Serbest bırakılan CHP'li başkan kararın ardından meydan okudu

 yeniakit.com.tr 

Son günlerde tecavüz olaylarının patladığı ve yönetimin sessiz kaldığı CHP'de, bir gençlik kolları başkanının yanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ettiği hakaret kâr kaldı. 

Sosyal medyada hesabından Cumhurbaşkanına hakaret etmesi nedeniyle Gaziantep 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan CHP Gaziantep İl Gençlik Kolları Başkanı Umut Can Kadaş'ın davası sonuçlandı.

Komik bir ceza ile yırtan Kadaş, 11 ay 20 gün hapis cezası aldı. Hapis cezası mahkeme tarafından hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildi.

Kararından yüz bulup şımardı ve meydan okudu

Kararın ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Kadaş, pişman olmak bir yana, adeta meydan okumasını sürdürdü.

Karar ile birlikte yüz bulan Kadaş, şu ifadelerde bulundu:

"Yürütmenin güdümünde çalışan yargı Cumhurbaşkanına Hakaret iddiası ile yargılandığım mahkemede 11 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmama karar verdi.
Bizleri sindirebileceğini zanneden zihniyet iyi bilsin ki her geçen gün dahada büyüyerek mücadelemize devam ediyoruz!"


 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TTB ihanetten vazgeçmiyor!
Gündem

TTB ihanetten vazgeçmiyor!

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan ek tedbirler vaka sayılarında hızlı bir düşüşe sebep olurken Türk Tabipler Birliği'ne bağlı Tabip O..
Asırlık çınardan çarpıcı sözler: Erdoğan Türk dünyası için bir şans
Gündem

Asırlık çınardan çarpıcı sözler: Erdoğan Türk dünyası için bir şans

Balkan Türklüğünün asırlık çınarı Osman Kılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan için, "Türk dünyasının büyük şansı. Onun sayesinde Türkiye lider ülke" ..
Tek parti yıllarının kırılma noktası, Akif’in cenaze töreniyle başladı! Akif, yeni dönemde Türkiye’nin ruhu olacak
Gündem

Tek parti yıllarının kırılma noktası, Akif’in cenaze töreniyle başladı! Akif, yeni dönemde Türkiye’nin ruhu olacak

Tek partili yıllarda Mehmet Akif Ersoy’un cenaze töreninin Türkiye’de büyük bir şok tesiri bıraktığı söyleyen Dr. Necmettin Turinay, “İstikl..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay