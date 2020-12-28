Erdoğan'a hakaret etmişti... Serbest bırakılan CHP'li başkan kararın ardından meydan okudu

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Son günlerde tecavüz olaylarının patladığı ve yönetimin sessiz kaldığı CHP'de, bir gençlik kolları başkanının yanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ettiği hakaret kâr kaldı.

Sosyal medyada hesabından Cumhurbaşkanına hakaret etmesi nedeniyle Gaziantep 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan CHP Gaziantep İl Gençlik Kolları Başkanı Umut Can Kadaş'ın davası sonuçlandı.

Komik bir ceza ile yırtan Kadaş, 11 ay 20 gün hapis cezası aldı. Hapis cezası mahkeme tarafından hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildi.

Kararından yüz bulup şımardı ve meydan okudu

Kararın ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Kadaş, pişman olmak bir yana, adeta meydan okumasını sürdürdü.

Karar ile birlikte yüz bulan Kadaş, şu ifadelerde bulundu:

"Yürütmenin güdümünde çalışan yargı Cumhurbaşkanına Hakaret iddiası ile yargılandığım mahkemede 11 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmama karar verdi.

Bizleri sindirebileceğini zanneden zihniyet iyi bilsin ki her geçen gün dahada büyüyerek mücadelemize devam ediyoruz!"



