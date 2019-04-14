Erdoğan'a hakaret eden Mustafa Sönmez salıverildi
Sosyal medya hesabı üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan iktisatçı yazar Mustafa Sönmez, serbest bırakıldı.14 Nisan 2019 Pazar 14:47
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, gece saatlerinde gözaltına alınan Sönmez, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına getirildi.
Sönmez, burada nöbetçi savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
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