Erdoğan'a hakaret eden iki kişi tutuklandı

Eskişehir'de, sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

Hakaret ettikleri belirlendi

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medya hesaplarından hakaret ettiği belirlenen Kazım Y. (49) ile Uğur A'yı (24) adreslerinde gözaltına aldı.

Adliyede tutuklandılar

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.