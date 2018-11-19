Erdoğan'a hakaret eden iki kişi tutuklandı
Eskişehir'de, sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 2 kişi tutuklandı.19 Kasım 2018 Pazartesi 12:56
Eskişehir'de, sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen 2 kişi tutuklandı.
Hakaret ettikleri belirlendi
İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medya hesaplarından hakaret ettiği belirlenen Kazım Y. (49) ile Uğur A'yı (24) adreslerinde gözaltına aldı.
Adliyede tutuklandılar
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
YORUM YAZ