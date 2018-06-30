Türkiye'yi diktatörlükle suçlayan İngiltere'de bir eleştiriye derhal para cezası

Ömer E. Keçeci yazdı...

yeniakit.com.tr özel İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden Daily Mail’in yayıncısı, müteveffa Prenses Diana’nın erkek kardeşi Kont Spencer’a bir tenkitten dolayı para cezası yedi.

“KARDEŞÇE DEĞİL, KALPSİZCE DAVRANDIN” DEDİ, CEZAYI YEDİ

Daily Mail’in yayınında özetle, Prenses Diana’nın Prens Charles ile evliliği çöktükten sonra Kensington Sarayındaki mutsuz ortamından kaçıp kardeşi Kont Spencer’ın Althorp mülkündeki The Garden House köşkünde kalmak istediği anlatılmaktadır. Fakat prensesin bu üzgün döneminde onun bu talebini reddettiği ifade edilip, böylece kız kardeşine karşı “kardeşlik dışı, şefkatsizce ve katı kalpli şekilde” davrandığı suçlaması yapılmıştır.

Yazı üzerine Kont, “onur kırıcı, lekeleyici ve hakikat dışı” addederek mahkemeye başvurdu. Yazının hem kendisinin itibarına zarar verdiği, hem de rahatsız olup utanmasına yol açtığından şikâyet edildi. Ayrıca avukatı, istediği yer değilse de başka bir yerde kalması için prensese mukabil teklif yapıldığını fakat Diana’nın başka yeri reddettiğini ileri sürdü.

Netice itibariyle Daily Mail suçlu bulundu ve miktarı gizli tutulup kamuoyuna açıklanmayan bir para cezasına çarptırıldı.

Prenses Diana’nın ölümünden sonra ise hatırası olan Kensington Sarayı bahçesi çiçeklerle lebalep hale getirilmiş durumda.

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Değil teröristlik yapmak, devleti bölmeyi arzulamak, teröristlere destek çıkmak ve iğrenç hakaretler etmeyi, kamuoyunun hassas olduğu bir konuda en azından zahiren rahatsız edici ve yanlış gözüken bir tavırdan ötürü eleştirmeyi bile böylece “onur kırıcı” ve “yalan yanlış” olmasından ötürü para ile cezalandıran İngilizlerin meşhur Independent’ı, bu konuda belli ki pek de “bağımsızlık”(independent İngilizcede “bağımsız” manasına gelmektedir) gösteremedi.

Türkiye’de hükümet, reisicumhur, tarih ve hatta dini değerlere sözlü saldırı, iftira, hakaret ve tahkirin doğru düzgün ceza almadığı hakikati binlerle örneğiyle ortada dururken bunları asla görmeyen İngiliz medyasının devamlı “diktatörlükle yönetilen bir ülke” propagandası yapmasına mukabil, kendi ülkelerindeki bu duruma karşı sessiz soluksuz tutumları da dikkat çekti. Şu halde, aslında değil toplumu terörize edici iş ve sözlerin, onur kırıcı, iftira mahiyetindeki lafların bile cezayı mucip suçlar olduğunu kabul ettikleri, fakat “onuru kırılacak kişiye göre” bu “suçun” tam aksine savunulması gerektiğini düşündükleri akla gelmektedir.