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Erdoğan'a "diktatör" demişti... O sunucu kovuldu!

Tayland'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan için “diktatör” nitelendirmesinde bulunan küstah sunucu Phitaphon Eariyakun kovuldu.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 11:18
Erdoğan'a "diktatör" demişti... O sunucu kovuldu!

Tayland’da Digital TV 28 dijital televizyonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için “diktatör” nitelendirmesinde bulunan sunucu Phitaphon Eariyakun’u görevden uzaklaştırdı.

Eariyakun, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in ırkçılık ve ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle Almanya Milli Takımı’nı bırakmasının konu alındığı spor programı sırasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan için, “1000 odalı saraylar inşa eden, seçimlerde hile yapan ve gazetecilere baskı yapan diktatör” nitelendirmesinde bulundu.

BÜYÜKELÇİ’DEN ÖZÜR DİLEDİ

Sputnik’in haberine göre Tayland'da faaliyet gösteren Barış için Müslümanlar Vakfı, sunucunun cezalandırılmasını talep etti. Bu sözlerin ortaya çıkması üzerine, Digital TV 28 dijital televizyonunun parçası olduğu Tayland Üçüncü Ulusal Televizyonu medya holdinginin yetkilileri, Eariyakun'un görevini askıya alarak sunucuyu Türkiye'nin Tayland Büyükelçiliği'ne götürdü. Eariyakun, kullandığı ifadeden dolayı şahsen Türkiye'nin Bangkok Büyükelçisi Evren Dağdelen Akgün'den özür diledi.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 11:18
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Tayland
  3. Phitaphon Eariyakun

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  • SERVACESERVACE31 dk önce
    ISTE BIR ISPAT DAHA GAZETECI KIMLIGI ALTINDAKI TERÖRISTLER VE BUNLARA HER HAKARET SERBEST NE DIYOR GAZETECILER DERNEGI DENILEN TERÖRISTLERIN PATRONU SEREFSIZ SATILMIS NAMERTLER NAMERT OLASALAR KENDILERIN SATMAZLARDI IBNELIK KÜCÜK YASTA BASLAR BÜYÜYÜNCE GAZETECI OLUYORLAR BÜTÜN GAZETECILER ICIN BU SÖZLRIM GECERLI DEGIL DELIKANLI GAZETECILERE SÖZÜM YOK BÖYLE SATILMISLARI ARANIZDA BARINDIRMAYIN .
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