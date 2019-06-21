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Erdoğan, Zonguldak'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vali Erdoğan Bektaş ve Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'a birer tebrik telgrafı gönderdi

21 Haziran 2019 Cuma 12:08
Erdoğan, Zonguldak'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Zonguldak’ın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Erdoğan Bektaş ve Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan'a birer tebrik telgrafı gönderdi.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 12:08
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Zonguldak'ın kurtuluş yıl dönümü

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