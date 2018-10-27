Erdoğan zirve öncesi liderlerle ikili görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4'lü Suriye Zirvesi öncesi liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirdi.27 Ekim 2018 Cumartesi 15:39
İstanbul'da düzenlenecek Suriye Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron İstanbul'a geldi.
Zirve öncesi ikili görüşmeler
Cumhurbaşkanı Erdoğan 4'lü zirve öncesi liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Önce Almanya Başbakanı Merkel'le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sonrasında Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından Vahdettin Köşkü'ne gelen Emanuel Macron'la bir araya geldi. 4'lü Zirvenin başlaması bekleniyor.
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