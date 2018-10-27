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Erdoğan zirve öncesi liderlerle ikili görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4'lü Suriye Zirvesi öncesi liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

27 Ekim 2018 Cumartesi 15:39
Erdoğan zirve öncesi liderlerle ikili görüştü

İstanbul'da düzenlenecek Suriye Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron İstanbul'a geldi. 

Zirve öncesi ikili görüşmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan 4'lü zirve öncesi liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Önce Almanya Başbakanı Merkel'le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sonrasında Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından Vahdettin Köşkü'ne gelen Emanuel Macron'la bir araya geldi. 4'lü Zirvenin başlaması bekleniyor.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 15:39
  1. İstanbul
  2. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
  3. Almanya Başbakanı Angela Merkel
  4. Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron
  5. Recep Tayyip Erdoğan

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