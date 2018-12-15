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Erdoğan, Zeybekci'nin şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin oğlu Atilla Zeybekci'nin nikah şahidi oldu.

15 Aralık 2018 Cumartesi 15:24
Erdoğan, Zeybekci'nin şahidi oldu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin oğlunun nikah şahidi oldu.

Erdoğan, Atilla Zeybekci ve Elif Sertkan çiftinin nikah töreni için İstanbul'dan Denizli'ye geldi.

Nikahı Büyükşehir Belediye başkanı kıydı

Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın kıydığı nikahta, Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli şahitlik yaptı.

Düğün töreninde, TBMM Başkanı Yıldırım'a eşi Semiha Yıldırım da eşlik etti.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 15:24
  1. İstanbul
  2. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci
  4. Atilla Zeybekci
  5. Elif Sertkan
  6. Denizli Kongre ve Kültür Merkezi
  7. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan
  8. TBMM Başkanı Binali Yıldırım
  9. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
  10. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  11. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
  12. Semiha Yıldırım
  13. Cumhurbaşkanı Erdoğan

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