Erdoğan, Zelenskiy'i kutladı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonda görüştüğü Ukrayna’nın yeni Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'i seçim başarısından dolayı kutladı

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonda görüştüğü Ukrayna’nın yeni Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'i seçim başarısından dolayı tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Ukrayna’nın yeni Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmede Zelenskiy'i seçim başarısından dolayı kutladı.

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