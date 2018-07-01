Erdoğan yüzde 86 almıştı... O Avrupa şehrinde bomba röportaj

Türkiye'nin geleceğini belirleyen 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi olan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa şehri olan Lyon'da yaşayan Türklerden yüzde 86 oy aldı. Lyon'da yaşayan yabancıların Erdoğan'a karşı tutumu da farklı değil.

Euronews'in mikrofon uzattığı yabancılar, Erdoğan'a hayran. Siyahi bir genç ise hayalinin kendi ülkelerinde de Erdoğan gibi bir lider olması.