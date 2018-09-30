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Erdoğan, yurda döndü

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Almanya'daki resmi temaslarını tamamlayarak özel uçak "CAN" ile saat 00.05'te  İstanbul'a geldi.

30 Eylül 2018 Pazar 08:49
Erdoğan, yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı  Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye  Başkanı Mevlüt Uysal ve diğer yetkililer karşıladı.

Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı  Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı  İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yurda döndü.

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 08:49
  1. İstanbul
  2. Erdoğan

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