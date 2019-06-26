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Erdoğan: "(Yıldırım'ın kabineye gireceği iddiaları) Bunlar özellikle partimiz içerisinde bir fitnenin çıkarılmasına yönelik söylemlerdir. Kimsenin kulak asmaması gerekir. Ne zaman, nerede, kimi nasıl değerlendireceğimizi biz gayet iyi biliriz."

26 Haziran 2019 Çarşamba 19:45
Erdoğan: "(Yıldırım'ın kabineye gireceği iddiaları) Bunlar özellikle partimiz içerisinde bir fitnenin çıkarılmasına yönelik söylemlerdir. Kimsenin kulak asmaması gerekir. Ne zaman, nerede, kimi nasıl değerlendireceğimizi biz gayet iyi biliriz."
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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 19:45
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