Erdoğan: "(Yıldırım'ın kabineye gireceği iddiaları) Bunlar özellikle partimiz içerisinde bir fitnenin çıkarılmasına yönelik söylemlerdir. Kimsenin kulak asmaması gerekir. Ne zaman, nerede, kimi nasıl değerlendireceğimizi biz gayet iyi biliriz."

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