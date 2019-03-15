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Erdoğan: "(Yeni Zelanda'daki terör saldırısı) Bu katil bildiri yayınlamış, tüm Müslümanlarla birlikte ülkemizi, milletimizi, şahsımı da hedef alıyor."

15 Mart 2019 Cuma 15:39
Erdoğan: "(Yeni Zelanda'daki terör saldırısı) Bu katil bildiri yayınlamış, tüm Müslümanlarla birlikte ülkemizi, milletimizi, şahsımı da hedef alıyor."

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 15:39
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