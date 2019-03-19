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Erdoğan: "(Yeni Zelanda'daki saldırı) Bunun hesabını vereceksin. Yeni Zelanda sormazsa öyle veya böyle biz bunun da hesabını sormasını biliriz."

19 Mart 2019 Salı 12:56
Erdoğan: "(Yeni Zelanda'daki saldırı) Bunun hesabını vereceksin. Yeni Zelanda sormazsa öyle veya böyle biz bunun da hesabını sormasını biliriz."

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 12:56
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