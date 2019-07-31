Erdoğan yeni MİT yerleşkesini inceledi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT'in yeni binasında incelemelerde bulundu

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yeni binasında incelemede bulundu. Etimesgut ilçesinde bulunan yerleşkeye giden Erdoğan, burada çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile MİT Başkanı Hakan Fidan da eşlik etti.

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