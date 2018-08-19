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Erdoğan yeni doğan torununu ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki gün önce dünyaya gelen torunu Fatıma Serra'yı hastanede ziyaret etti.

19 Ağustos 2018 Pazar 08:55
Erdoğan yeni doğan torununu ziyaret etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MKYK toplantısının ardından Ankara'dan ayrılarak İstanbul'a geldi. Erdoğan, iki gün önce dünyaya gelen torunu Fatıma Serra'yı görmek için doğumun gerçekleştiği Bağcılar'daki özel hastaneye geldi. Hastanede yaklaşık bir saat kalan Erdoğan, daha sonra buradan ayrıldı.

Erdoğan'ın yedinci torunu olarak dünyaya gelen Fatıma Serra, Necmeddin Bilal ve Reyhan Erdoğan çiftinin üçüncü çocuğu oldu.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 08:55
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  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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