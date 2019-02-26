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Erdoğan: "(Yeni askerlik sistemi) Milletimizin askerlikle bağını zedelemeyecek sürdürülebilir bir sistemle yaşanan yığılmayı, bu sorunu ortadan gidereceğiz."

26 Şubat 2019 Salı 23:01
Erdoğan: "(Yeni askerlik sistemi) Milletimizin askerlikle bağını zedelemeyecek sürdürülebilir bir sistemle yaşanan yığılmayı, bu sorunu ortadan gidereceğiz."

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 23:01
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