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Erdoğan: "Yemen halkının acıları en kısa sürede dindirilmelidir. Yemen'in bağımsızlığı, egemenliği, toprak bütünlüğü ve birliği mutlaka korunmalıdır."
01 Aralık 2018 Cumartesi 22:53
Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 22:53
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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