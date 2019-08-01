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Erdoğan, YAŞ kararlarını onayladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura kararlarını onayladı

01 Ağustos 2019 Perşembe 16:27
Erdoğan, YAŞ kararlarını onayladı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını onayladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkanlığında gerçekleştirilen Şura toplantısının ardından alınan kararları imzaladı.

Erdoğan Dijital Medya hesabından, Erdoğan'ın YAŞ kararlarını imzalamasına ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

Genelkurmay Personel Başkanı Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu tarafından takdim edilen Şura kararlarını Erdoğan'ın imzalaması sırasında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de hazır bulundu.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 16:27
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Yüksek Askerî Şura (YAŞ)

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